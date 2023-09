Monitor FullHD Asus con cornici SUPER sottili: bastano solo 117€

Fra i più interessanti schermi per PC disponibili su Amazon a prezzo scontato, dovresti prendere in seria considerazione il monitor Asus VZ249HE che, nonostante la spesa minima richiesta per acquistarlo, ti lascerà esterrefatto fin dal primo istante: un vero spettacolo per gli occhi, sia per la qualità delle immagini e sia per il design.

Non pensarci troppo perché la promozione terminerà a brevissimo: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 37%, il monitor Asus potrà essere tuo con appena 117 euro invece di 187 euro.

Minimo storico per il monitor Asus VZ249HE

Non è solo il prezzo a fare del VZ249HE un ottimo acquisto. L’eccellente monitor Asus da 23,8 pollici vanta una risoluzione di 1920×1080 pixel, con aspect ratio di 16:9 ed una frequenza d’aggiornamento pari a 76 Hz. Con un design ultrasottile ed una struttura senza bordi, lo schermo si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente e ti permette di allineare due o tre monitor per una visione panoramica senza precedenti.

Il pannello IPS super contrastato ed un angolo di visione da 178° offrono un’esperienza visiva appagante, mentre la tecnologia ASUS Eye Care ed il filtro Blue Light proteggono i tuoi occhi dalla luce blu. Inoltre, il monitor è stato sottoposto a rigorosi test ed ha ricevuto l’attestato TÜV Rheinland che ne certifica l’assenza di sfarfallio e bassissime emissioni di luce blu.

Perfetto in ogni contesto, che tu stia giocando, guardando film o lavorando. Un display ideale anche per l’editing di foto e video a livello professionale. Non perdere l’occasione, prima che questa vantaggiosa offerta finisca: metti nel carrello il tuo nuovo monitor ASUS VZ249HE per risparmiare circa 70 euro, lo riceverai direttamente a casa nel giro di pochissimi giorni.

