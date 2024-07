Monitor FullHD 24'' Samsung ad 89€ grazie alle Offerte Prime Day

Il monitor FullHD Samsung S31C, attualmente ad un prezzo imbattibile con le Offerte Amazon Prime Day, regala un’esperienza visiva eccellente grazie ad immagini super definite e colori vivaci: ideale anche per il gaming. Con un pannello in formato 16:9, una diagonale di 24 pollici ed una risoluzione di 1920×1080 pixel, questo display è perfetto per qualsiasi utilizzo, con cornici ultra sottili che ottimizzano al massimo lo spazio visivo.

Non perdere questa occasione, le Offerte Prime Day su Amazon sono quasi al termine: ordina adesso il monitor FullHD Samsung ad un prezzo speciale di soli 89 euro, sfruttando uno sconto last minute del 10% che però ha già le ore contate.

Imperdibile offerta per il monitor FHD Samsung S31C

Il design essenziale e la cornice quasi del tutto invisibile su tre lati conferiscono un aspetto moderno e ordinato al tuo ambiente di lavoro. Utilizzando una configurazione multischermo, i monitor si “fondono” ed offrono una visione ancora più ampia. Il pannello IPS garantisce che ogni angolo dello schermo mantenga la stessa luminosità e precisione cromatica, assicurando colori vividi e sfumature impeccabili.

Per gli appassionati di intrattenimento, la tecnologia AMD FreeSync sincronizza perfettamente il monitor con la scheda grafica, eliminando il tearing delle immagini durante il gioco. La frequenza di aggiornamento di 75 Hz assicura scene d’azione fluide e nitide. Inoltre, la modalità Gioco ottimizzata ti permette di essere sempre un passo avanti agli avversari.

La tecnologia certificata TUV per la riduzione dell’affaticamento oculare offre un comfort visivo superiore, minimizzando sfarfallii e limitando l’emissione di luce blu. I monitor Samsung sono riconosciuti globalmente per la loro efficienza energetica ed includono la modalità Eco Saving Plus per un uso più sostenibile.

Non perdere tempo, le Offerte Prime Day stanno per scadere: aggiungi subito al carrello il monitor FullHD Samsung S31C, lo riceverai a casa rapidamente e senza spese di spedizione.