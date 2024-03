Monitor FullHD 23,8'' MSI con inclinazione regolabile: bastano 99€

A meno di 100 euro non è facile trovare monitor convincenti, sia per quanto riguarda l’impatto visivo e sia valutando le funzionalità integrate. Non è il caso del monitor FullHD MSI PRO MP245V: ogni singolo pixel distribuito sull’ampia superficie da 23,8 pollici regala enormi soddisfazioni e, anche grazie a cornici sottilissime, sorprende per una qualità dell’immagine che in genere si apprezzerebbe su modelli ben più costosi. Sta a te scegliere se mettere a segno questo colpo, risparmiando un bel po’ di soldini.

Approfitta di quest’occasione, l’offerta ha le ore contate: effettua il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto improvviso del 16%, il monitor MSI PRO MP245V potrà essere tuo ad un prezzo di soli 99 euro invece di 119 euro.

Minimo storico per il monitor MSI PRO MP245V

Il monitor MSI PRO MP245V offre un’esperienza visiva eccezionale grazie al pannello VA da 23,8 pollici con risoluzione FullHD (1920×1080 pixel), refresh rate di 100Hz e tempo di risposta di 1ms MPRT: massima fluidità, anche per il gaming. Con una gamma cromatica sRGB del 95.9%, 8 bit di colore ed un rapporto di contrasto pari a 4000:1, ogni immagine è uno spettacolo per gli occhi.

L’App MSI Display Kit permette ulteriori personalizzazioni per una migliore produttività e resa dei colori. Il monitor MSI gode della certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort: integra filtri luce blu, antisfarfallio ed antiriflesso per una visione confortevole. Infine, grazie alla doppia connettività HDMI e D-Sub, con supporto VESA, è versatile e adatto per diverse configurazioni.

Dà ascolto all’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo monitor MSI PRO MP245V: fai in fretta per risparmiare circa 20 euro e riceverlo a casa in un lampo con consegna gratis.