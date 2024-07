Monitor FHD 24 pollici a 70€: occasione TOP su Amazon

Solo 70 euro per aggiornare la tua postazione di studio o di lavoro con questo monitor Full HD da 24 pollici oggi in sconto a tempo su Amazon. La disponibilità è limitata, quindi ti consigliamo di sbrigarti per approfittare di questa incredibile occasione.

Le caratteristiche del monitor

Il monitor è costruito con un design frameless da 23.8 pollici pensato per lasciarti immergere completamente nelle tue attività senza distrazioni visive. La risoluzione Full HD 1920×1080 pixel, con immagini nitide e dettagliate, è perfetta per qualsiasi attività: lavoro, studio o intrattenimento.

L’ampio angolo di visione di 178° sia in verticale che in orizzontale è un altro punto di forza, che ti darà modo di guardare lo schermo da qualsiasi angolazione senza sacrificare la qualità.

La frequenza di aggiornamento di 75Hz ti darà modo di avere un’esperienza visiva fluida che riduce l’affaticamento degli occhi insieme alla tecnologia di riduzione delle emissioni di luce blu per proteggerti dagli effetti a lungo termine della luce artificiale.

Connettività infine versatile grazie alle porte HDMI e VGA, che ti daranno modo di connettere qualsiasi dispositivo, anche i più datati.

Un’aggiunta elegante e moderna alla tua postazione di lavoro, funzionale, ed economica: acquista adesso questo monitor da 24 pollici Full HD a soli 70,50 euro.