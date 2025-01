Monitor della Lenovo, offerta imbattibile: Full HD 100Hz a soli 99,99€

Questo ottimo monitor della Lenovo è disponibile in offerta a soli 99,99€, con uno sconto del 16%. Questo monitor rappresenta una scelta eccellente per chi desidera coniugare prestazioni elevate e un design moderno a un prezzo competitivo. Ideale per l’ufficio e la casa, si distingue per una serie di caratteristiche pensate per migliorare l’esperienza visiva e garantire il massimo comfort.

Qualità dell’immagine e fluidità eccezionale

Con un display da 23,8 pollici FHD (1920×1080) e tecnologia IPS, il Lenovo L24i-4A assicura colori vividi e angoli di visione ampi, perfetti per ogni tipo di utilizzo, dai documenti di lavoro al gaming leggero. Il refresh rate di 100 Hz e il tempo di risposta di appena 1 ms garantiscono immagini fluide e prive di ritardi, rendendolo ideale per chi cerca un’esperienza visiva senza compromessi.

Comfort visivo e design funzionale

Grazie alle tecnologie Low Blue Light ed Eye Comfort, questo monitor protegge gli occhi dalla fatica durante lunghe sessioni di utilizzo, riducendo l’emissione di luce blu e ottimizzando il comfort visivo. Il design con bordi ultrasottili su tutti e quattro i lati non solo lo rende elegante, ma permette anche configurazioni multi-monitor senza interruzioni visive. Inoltre, la possibilità di regolarne l’inclinazione aggiunge un ulteriore livello di versatilità.

Audio integrato e connettività versatile

I doppi altoparlanti integrati da 3W offrono un audio chiaro e potente, anche se, per un suono più potente, è sempre raccomandabile acquistare anche delle casse o una mini-soundbar. Con porte HDMI e VGA, il Lenovo L24i-4A si adatta a diverse esigenze di connettività, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Non perdere altro tempo: acquistalo subito per essere sicuro di averlo a meno di 100€!