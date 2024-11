Monitor Dell in super offerta: la porta USB-C ti svolta la vita

Questo monitor Dell da 27 pollici, con risoluzione 4K UHD (3840×2160), è perfetto per chi cerca qualità visiva e funzionalità avanzate a un prezzo competitivo. Ora è disponibile a 289,99€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale. L’offerta è a tempo limitato: ti consigliamo di affrettarti.

Con un pannello IPS, il Dell S2722QC garantisce angoli di visione ampi e una riproduzione cromatica precisa, coprendo il 99% dello spazio colore sRGB. La frequenza di aggiornamento di 60Hz e il tempo di risposta di 4ms (GtG) lo rendono adatto sia per attività di lavoro che per l’intrattenimento. La tecnologia AMD FreeSync integrata riduce il tearing e lo stuttering, migliorando la fluidità visiva durante giochi e video.

Segnaliamo la presenza di connettività USB-C, che permette di trasmettere video, audio e dati tramite un unico cavo, semplificando l’organizzazione della scrivania. La porta USB-C supporta inoltre la ricarica di dispositivi fino a 65W, rendendolo ideale per laptop o smartphone che possono essere alimentati direttamente dal monitor. Una funzione davvero utilissima.

Il design elegante con cornici sottili su tre lati consente un'esperienza di visione immersiva e un aspetto moderno, perfetto anche in configurazioni multi-monitor. Il supporto ergonomico offre varie opzioni di regolazione, permettendo di adattare l'altezza, l'inclinazione e l'orientamento del monitor per una postazione di lavoro confortevole e personalizzata.