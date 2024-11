Monitor Dell da 27" in super offerta: con il 20% di sconto è un best buy

Il Dell G2724D è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione QHD (2560×1440), attualmente disponibile al prezzo scontato di 229,99€, con una riduzione del 20% rispetto al prezzo originale. Questo monitor offre specifiche tecniche avanzate che lo rendono ideale per i giocatori alla ricerca di prestazioni elevate e immagini di alta qualità. Tutti ottimi motivi per non farsi scappare questa offerta.

Dotato di un pannello Fast IPS, il Dell G2724D garantisce tempi di risposta rapidi di 1 ms, riducendo al minimo l’effetto ghosting e assicurando una visualizzazione fluida durante le sessioni di gioco più intense. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz contribuisce a offrire un’esperienza di gioco senza interruzioni, migliorando la reattività e la fluidità delle immagini.

La compatibilità con AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC garantisce una sincronizzazione adattiva, eliminando fenomeni di tearing e stuttering, per un gameplay più immersivo e senza distrazioni. Inoltre, il monitor copre il 99% dello spazio colore sRGB, offrendo colori vividi e accurati, ideali non solo per il gaming ma anche per attività di grafica e multimedia.

Il supporto HDR 400 migliora ulteriormente la qualità dell’immagine, offrendo una gamma dinamica più ampia e dettagli più nitidi nelle scene chiare e scure. Per quanto riguarda la connettività, il Dell G2724D è equipaggiato con due porte DisplayPort e una porta HDMI, offrendo flessibilità nel collegamento a diverse sorgenti video.

Il design ergonomico del monitor consente regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione, permettendo di adattare la posizione dello schermo alle proprie esigenze per un comfort ottimale durante l’uso prolungato. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo a meno di 230€: rimane pochissimo tempo…