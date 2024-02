Monitor Dell da 24", offerta shock: tuo a solamente 92,99€

Il monitor Dell è progettato per offrire un’esperienza visiva confortevole e di alta qualità. Con una risoluzione Full HD (1920×1080), un pannello VA da 24 pollici e una frequenza di aggiornamento fino a 75Hz, questo monitor offre una riproduzione fluida delle immagini, ideale sia per l’uso quotidiano che per il gaming. Oggi è in offerta su Amazon: può essere tuo ad appena 92,99€.

La tecnologia AMD FreeSync contribuisce a evitare il tearing e lo stuttering delle immagini durante il gioco, assicurando un’esperienza visiva più fluida e priva di interruzioni.

Il design con cornici sottili offre un ottimo rapporto tra schermo e alloggiamento, riducendo le distrazioni e massimizzando lo spazio visibile. Inoltre, il monitor è dotato della funzione ComfortView di Dell, certificata TÜV, che riduce al minimo l’affaticamento degli occhi grazie alla riduzione delle emissioni di luce blu dannose.

La flessibilità di regolazione del monitor consente di inclinarlo facilmente per ottenere l’angolo di visione desiderato o di montarlo su un supporto VESA compatibile, garantendo una maggiore comodità e personalizzazione dell’esperienza visiva.

Il monitor Dell SE2422HX offre un’ottima combinazione di prestazioni visive di alta qualità, funzionalità ergonomiche e comfort visivo, rendendolo una scelta ideale per gli utenti che cercano un monitor versatile e affidabile per le loro esigenze quotidiane. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo irresistibilmente basso!

