Monitor Dell 24", offerta wow su Amazon: oggi lo paghi appena 89€

Il Dell SE2422HX è un monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080), progettato per offrire una buona qualità visiva a un prezzo accessibile. Attualmente è disponibile a 89,00 euro rispetto al prezzo originale di 279,00 euro: un’ottima occasione per chi cerca un monitor affidabile per l’uso quotidiano con un rapporto qualità-prezzo fenomenale.

Questo monitor utilizza un pannello VA che offre colori ricchi e un contrasto elevato. La frequenza di aggiornamento di 75Hz e il supporto AMD FreeSync garantiscono una visualizzazione fluida, particolarmente utile per il gaming e l’intrattenimento. Il tempo di risposta di 5ms riduce il motion blur, migliorando l’esperienza visiva durante le scene d’azione. Insomma, anche se non è un prodotto appositamente progettato per il gaming, se la cava piuttosto bene anche con i contenuti multimediali.

Il Dell SE2422HX è dotato di connettività HDMI e VGA, permettendo una facile integrazione con vari dispositivi, e viene fornito con una garanzia di 3 anni, assicurando tranquillità nell’uso a lungo termine. Il design elegante e il colore nero lo rendono adatto a qualsiasi ambiente.

