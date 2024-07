Monitor da gaming Sony Inzone M3, offerta strepitosa: da 699 a soli 299 euro

Sei sempre alla ricerca di nuova soluzioni per potenziare la tua postazione da gaming? In questo momento, c’è un’offerta imperdibile per chi desidera aggiornare il proprio setup: il monitor da gioco Sony Inzone M3 da 27 pollici è in vendita con uno sconto eccezionale del 57%, portando il prezzo a soli 299,00 euro, rispetto al prezzo consigliato di 699,00 euro.

Questa soluzione avanzata è stata progettata per sfruttare al meglio tutte le funzioni next gen della console PlayStation 5, ma funziona egregiamente anche con PC da gaming e Xbox Series X.

Il Sony Inzone M3 è un monitor FHD (1920×1080 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di 1ms, caratteristiche che garantiscono immagini fluide e reattive, ideali per giochi competitivi e dinamici. Inoltre, il monitor supporta HDMI 2.1 e Variable Refresh Rate (VRR), assicurando una compatibilità ottimale con le console di nuova generazione e i PC più avanzati.

Lanciato nel 2022, questo monitor combina qualità e prestazioni, offrendo un’esperienza di gioco immersiva e senza compromessi. Il design è elegante e moderno, con un look carismatico perfetto per elevare la tua postazione di gioco.

Non sappiamo quanto a lungo durerà ancora questa offerta. Non farti sfuggire questa occasione imbattibile: acquista subito il Sony Inzone M3 per averlo con uno sconto del 57%.