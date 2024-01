Monitor da gaming LG UltraGear, che prezzo! L'offerta di Amazon è irresistibile

Il monitor LG 24GN65R UltraGear è una soluzione avanzata pensata per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni di alto livello. Con uno schermo da 24 pollici e risoluzione Full HD, offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata, arricchita dalla tecnologia HDR 10 e da una copertura del 99% dello spazio colore sRGB. Normalmente proposto a circa 150€, oggi può essere tuo a solamente 129,99€: un ottimo prezzo per un monitor pensato per i gamer più esigenti.

La tecnologia IPS con un tempo di risposta di 1ms GtG garantisce un’esperienza di gioco straordinariamente veloce senza compromettere la qualità grafica. Questo significa che anche nelle situazioni più frenetiche, come sparatutto ad alta velocità, le immagini rimangono nitide e prive di sfarfallii, offrendo un vantaggio competitivo.

La frequenza di aggiornamento di 144Hz assicura un’azione di gioco fluida, consentendo di percepire il fotogramma successivo in modo più rapido e reattivo. Questo è particolarmente importante per rispondere prontamente agli avversari e migliorare la precisione durante le sessioni di gioco.

Il supporto per la tecnologia AMD FreeSync Premium contribuisce a eliminare gli artefatti visivi indesiderati, come lo strappo dell’immagine, assicurando un’esperienza di gioco senza interruzioni e senza scatti.

Il design senza bordi del monitor è accattivante e pratico, con la possibilità di regolare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione per adattarsi alle preferenze del giocatore, garantendo un’esperienza di gioco confortevole.

Le funzionalità aggiuntive, come Dynamic Action Sync per ridurre il ritardo nelle immagini, Black Stabilizer per migliorare la visibilità nelle scene più scure e Crosshair per una mira precisa, dimostrano l’attenzione di LG ai dettagli per migliorare l’esperienza di gioco complessiva.

Il monitor LG 24GN65R UltraGear è progettato per cambiare le regole del gioco, offrendo prestazioni visive e funzionalità avanzate per gli appassionati di gaming che cercano un vantaggio competitivo. Non farti scappare questa offerta e portalo a casa ad un ottimo prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.