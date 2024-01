Monitor da gaming LG UltraGear: 27 pollici, QHD e 165 Hz a un SUPER PREZZO

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming di alta qualità c’è ora la possibilità di sfruttare una nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo LG UltraGear 27GR75Q. Il monitor in questione è dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz. Grazie all’offerta in corso è possibile completare l’acquisto con un prezzo scontato di 259 euro. Il monitor è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile tramite il box qui di sotto.

Monitor LG UltraGear: ideale per il gaming e con un ottimo prezzo

Il monitor LG UltraGear attualmente in offerta su Amazon è dotato di un pannello IPS da 27 pollici, con risoluzione QHD e refresh rate massimo di 165 Hz, con FreeSync Premium e G-Sync. Il tempo di risposta è di appena 1 ms. Tra le specifiche troviamo anche una porta HDMI 2.0 oltre a una porta DisplayPort 1.4 e un’uscita video. Da notare che il monitor è certificato HDR10. C’è anche il supporto VESA ed è possibile orientare il monitor anche in verticale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor LG UltraGear, nella versione descritta in precedenza, con un prezzo scontato di 259 euro. Il montior è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile premendo il box qui di sotto in modo da raggiungere la pagina dello store dedicata a questo monitor. La promozione è valida solo per un breve periodo.

