Monitor da gaming BenQ EX2780Q: un SOGNO a questo prezzo (-35%)

Il BenQ EX2780Q rappresenta un’eccellenza nel mondo dei monitor da gaming, ora disponibile con uno sconto eccezionale del 30% su Amazon. Dotato di un pannello IPS con risoluzione 2K QHD 2560×1440, questo monitor offre una qualità delle immagini impeccabile in formato 16:9, garantendo dettagli vividi e colori brillanti per un’esperienza visiva senza pari. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 258,94 euro, anziché 399,00 euro.

Monitor da gaming BenQ EX2780Q: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

L’esperienza di gioco raggiunge nuovi livelli grazie alla tecnologia FreeSync e alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Le immagini appaiono straordinariamente chiare e fluide, eliminando qualsiasi traccia di stuttering o tearing. Le funzionalità proprietarie di BenQ, sviluppate appositamente per il gaming, migliorano ulteriormente l’immersione, assicurando che ogni partita sia un’avventura coinvolgente e senza interruzioni.

Il BenQ EX2780Q non solo offre prestazioni eccellenti, ma è anche estremamente user-friendly. Con il telecomando incluso, il navigatore a 5 tasti e una comoda rotella del volume, accedere e modificare le impostazioni preferite è un gioco da ragazzi. Questo monitor è stato progettato pensando alla praticità, rendendo ogni regolazione semplice e immediata.

La connettività è un altro punto di forza del BenQ EX2780Q. Dotato di porte USB Type-C, HDMI e DP, permette di passare facilmente da un dispositivo all’altro, supportando una vasta gamma di apparecchiature. Che si tratti di PC, console o altri dispositivi multimediali, la transizione è sempre fluida e senza problemi. È particolarmente compatibile con le console di nuova generazione, supportando la PlayStation 5 fino a 120 Hz a 1080p e la Xbox Series X fino a 1440p.

Per garantire un funzionamento ottimale, è consigliabile controllare le impostazioni audio su Windows. Basta andare su Sistema, selezionare l’opzione audio e scegliere il monitor come dispositivo di uscita. Se il monitor non appare nell’elenco dei dispositivi di uscita, scollegare e ricollegare il cavo risolverà il problema.

L’opportunità di acquistare un monitor di altissima qualità come il BenQ EX2780Q con uno sconto del 30% è imperdibile. Trasforma la tua esperienza di gioco con questo monitor straordinario e scopri un nuovo livello di immersione e divertimento. Non aspettare oltre, approfitta subito di questa offerta esclusiva su Amazon e porta il tuo gaming al massimo livello, al prezzo speciale di soli 258,94 euro.