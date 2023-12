Monitor da Gaming AOC: ultime scorte a questo PREZZO (-18%)

Se sei un appassionato di giochi, non perdere l’opportunità di portare la tua esperienza di gioco a nuovi livelli con il monitor da gaming AOC, attualmente in super sconto del 18% su Amazon. Questa offerta limitata è un’occasione da non perdere per chi cerca un display di alta qualità a un prezzo conveniente di soli 169,00 euro.

Monitor da Gaming AOC: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Uno degli elementi distintivi di questo monitor è la sua azione ultraveloce sullo schermo, con un tempo di risposta di soli 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Questo si traduce in una grafica fluida e dettagli nitidi, garantendo che non perderai mai un momento cruciale durante il gioco. Inoltre, la tecnologia Low Input Lag di AOC riduce al minimo il ritardo dell’input, ottimizzando i tuoi riflessi e offrendo un vantaggio competitivo.

La cura per il benessere degli occhi è una priorità, e il monitor AOC lo dimostra con le tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode. Queste funzionalità contribuiscono a ridurre l’affaticamento degli occhi, aumentando il comfort visivo anche durante sessioni di gioco prolungate.

Il pannello IPS offre un angolo di visione stabile, garantendo che i colori rimangano vividi e realistici da qualsiasi posizione. La risoluzione Full HD, il display opaco e la cornice sottile contribuiscono ulteriormente a un’esperienza visiva coinvolgente. Con un’uscita cuffie, altoparlanti integrati e la possibilità di regolare l’altezza di 130 mm, il monitor AOC offre un comfort e una versatilità senza pari.

In termini di connettività, il monitor è dotato di diverse opzioni, tra cui HDMI, Displayport e un hub USB 3.2. La sua compatibilità con il supporto a parete VESA 100 x 100 offre ulteriori possibilità di personalizzazione del tuo spazio di gioco.

Infine, puoi acquistare il monitor AOC con fiducia, grazie alla garanzia del produttore di 3 anni. Le condizioni di garanzia sono chiaramente indicate nella sezione “Ulteriori informazioni tecniche”, garantendo la tranquillità dei tuoi diritti di garanzia legale. Non perdere l’opportunità di acquistarlo al prezzo speciale di soli 169,00 euro. Questa offerta non durerà ancora a lungo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.