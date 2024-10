Monitor da gaming Acer Nitro a meno di 200€ (-20%): 180Hz, WQHD e AMD FreeSync Premium

Il monitor gaming Acer Nitro da 27 pollici è un’ottima opzione per i gamer che cercano prestazioni elevate a un prezzo accessibile: ora è disponibile su Amazon a 199€ grazie a uno sconto del 20%.

Questo display IPS WQHD (2560×1440) offre una qualità d’immagine eccellente con ampi angoli di visione e colori vividi, coprendo il 95% dello spazio colore DCI-P3. Uno dei suoi punti di forza è il refresh rate fino a 180 Hz, che combinato con il tempo di risposta di soli 0,5 ms, lo rende ideale per i giochi veloci e competitivi. Inoltre, il supporto per AMD FreeSync Premium riduce il tearing e lo stuttering, garantendo un’esperienza di gioco fluida anche in scene d’azione intense.

Il monitor è compatibile con HDR10, migliorando il contrasto e i dettagli nelle scene luminose e scure. In termini di ergonomia, il monitor offre regolazioni in altezza, inclinazione, rotazione e pivot, consentendo un comfort ottimale durante l’uso prolungato.

La connettività è garantita da un’ampia dotazione di porte: due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2, oltre a un’uscita audio da 3,5 mm per collegare cuffie o altoparlanti esterni. Sono presenti anche due altoparlanti integrati da 2W ciascuno, utili per un utilizzo quotidiano, anche se non all’altezza delle soluzioni audio dedicate.

Il design ZeroFrame, con bordi sottili, lo rende perfetto per configurazioni multi-monitor, mentre il filtro luce blu e la tecnologia Flicker-Free lo rendono meno affaticante per gli occhi, ideale per lunghe sessioni di gioco. Nel complesso? Un monitor eccellente con un prezzo estremamente attraente. Non perdere questa occasione: acquistalo subito per averlo a soli 199€!