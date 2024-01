Monitor da gaming Acer a meno di 100€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

Acquistare un nuovo monitor da gaming non è mai stato così conveniente: grazie alla nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, è ora possibile acquistare un monitor Acer Nitro da 24 pollici al prezzo scontato di 99 euro mentre la versione da 27 pollici è disponibile al prezzo scontato di 119 euro.

Per entrambi i monitor c’è un pannello IPS con risoluzione Full HD e refresh rate da 100 Hz. Da notare che gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali possono acquistare il monitor desiderato anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Monitor da gaming Acer: offerta da non perdere su Amazon

Il monitor Acer Nitro in offerta è dotato di un pannello IPS da 24 pollici oppure da 27 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate di 100 Hz. Il tempo di risposta è di 1 ms e c’è il supporto FreeSync. Da notare, inoltre, che il monitor ha una porta HDMI, una VGA e un’uscita audio per garantire tutte le connessioni necessarie. C’è anche la possibilità di sfruttare il montaggio VESA.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor da gaming Acer al prezzo scontato di:

99 euro per la versione da 24 pollici

per la versione da 119 euro per la versione da 27 pollici

Entrambe le varianti sono acquistabili anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.