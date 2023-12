Monitor da gaming a meno di 100€? Sì, con questa IMPERDIBILE offerta di Amazon

Il monitor da gioco KTC H24V13 offre un’esperienza di alta qualità e attualmente disponibile su Amazon a soli 99,99€ grazie a un coupon sconto di 20€.

Con una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel, questo monitor da 24 pollici presenta pannelli VA a 8 bit con una vasta gamma di colori (104% dello spazio colore sRGB), un impressionante rapporto di contrasto di 4000:1 e una luminosità media di 300 cd/m2. Insomma, ha tutte le carte in regola per accompagnarti al meglio nelle tue sessioni di gaming più sfrenate.

La sua elevata frequenza di aggiornamento di 100Hz offre un movimento più fluido della telecamera durante il gioco, riducendo la sfocatura del movimento e eliminando il tearing dello schermo. Grazie alla tecnologia Adaptive Sync, il monitor sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento con la GPU, garantendo un’esperienza di gioco priva di lag, tearing, stuttering o ritardi, specialmente in scenari di gioco frenetici.

La tecnologia flicker-free e la riduzione della luce blu contribuiscono a mantenere una visione cristallina e a ridurre l’affaticamento visivo durante il gioco, il lavoro e l’intrattenimento. Il design senza bordi del display da 23,8 pollici offre una visione più ampia e confortevole per gli occhi.

Per quanto riguarda l’ergonomia, il monitor è dotato di supporto per il montaggio a parete VESA 100 mm x 100 mm e offre regolazioni dell’inclinazione da -5° a 15°, consentendoti di regolare facilmente la posizione del monitor per una visione ottimale.

Approfitta di questa offerta su Amazon per ottenere il monitor da gioco KTC H24V13 a un prezzo conveniente e migliorare la tua esperienza di gioco.

