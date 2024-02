Monitor da 27" dell'AOC in offerta su Amazon: prezzo imbattibile

Questo straordinario monitor da 27 pollici del brand AOC offre un’esperienza visiva immersiva grazie al suo pannello IPS Full HD, che garantisce colori realistici e dettagli nitidi. Con una risoluzione di 1920 x 1080 e una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, questo monitor offre prestazioni visive fluide e di alta qualità. Attualmente è in offerta su Amazon a solamente 115€: un ottimo prezzo, per un monitor moderno e con tutte le carte in regola per un uso professionale… e non solo.

Le connessioni VGA, DVI e HDMI offrono una grande flessibilità di connessione, consentendo di collegare facilmente dispositivi esterni come computer, console di gioco e lettori multimediali.

Il design senza bordi su 3 lati e gli ampi angoli di visione rendono questo monitor ideale per configurazioni multi-monitor, mentre il supporto di montaggio VESA consente di posizionarlo in modo flessibile secondo le proprie esigenze.

Per quanto riguarda il comfort visivo, il monitor AOC 27B2DA è dotato delle tecnologie LowBlue e FlickerFree. La tecnologia Low Blue Light blocca i dannosi raggi di luce blu, senza alterare i colori del display, riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato. La tecnologia FlickerFree utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), riducendo il livello di sfarfallio delle immagini visualizzate e offrendo un’esperienza visiva più confortevole e priva di sfarfallio.

Con un prezzo scontato del 11% su Amazon, ora a soli 115,00€ anziché 128,89€, il monitor AOC 27B2DA offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca un monitor di dimensioni generose con prestazioni visive elevate e funzionalità avanzate. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.