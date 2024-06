Monitor da 24" dell'Acer in offerta, prezzo sbalorditivo: 100Hz, 1080p e AMD FreeSync

Risoluzione Full HD, ottima qualità dell’immagine, funzioni interessanti e un prezzo sbalorditivo. Questo monitor da 24 pollici dell’Acer è tuo con uno sconto imperdibile. Se stai cercando una soluzione affidabile per la tua postazione home office e cerchi un ottimo bilanciamento tra prestazioni e prezzo, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa occasione.

L’Acer EK241YHbif è un ottimo monitor di buona qualità, che nonostante il suo prezzo competitivo offre anche alcune specifiche base pensate per il gaming. Oggi è tuo ad appena 84,99€, grazie ad un ottimo sconto sul suo prezzo di listino.

Perfetto per lavorare, ma fa un ottimo lavoro anche con l’intrattenimento grazie ad una risoluzione Full HD 1920×1080 che offre un’ottima resa con film e serie televisive. Le dimensioni sono compatte, 24 pollici, perfette per davvero qualsiasi scrivania.

Come anticipato, sebbene non si tratti di un prodotto premium specificatamente pensato per il gaming, le sue specifiche sono comunque piuttosto decenti anche in questo ambito. La frequenza di aggiornamento è di ben 100Hz, con un impatto positivo su fluidità dell’immagine e sfarfallio, mentre il tempo di risposta è di solo 1MS, che è adeguato anche per gli fps più frenetici. La tecnologia Visual Response Boost permette prestazioni ancora più ottimali. Sempre sul fronte del gaming, troviamo anche lo standard AMD FreeSync, per prestazioni senza interruzioni e fastidi.

Ovviamente non manca nemmeno il supporto VESA, che ti consentirà di installare facilmente il monitor su un braccio da scrivania, oppure direttamente sulla parete. Nel complesso, davvero un ottimo dispositivo e a questo prezzo, poi, è un’occasione ghiottissima: non farti scappare questa offerta e risparmia subito!