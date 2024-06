Monitor da 24" dell'Acer in offerta, prezzo bomba: 1080p, 100Hz e AMD FreeSync

Questa soluzione dell’Acer è una scelta solida per chi cerca un monitor da 27 pollici con una buona qualità dell’immagine e numerose funzionalità utili a un prezzo davvero, davvero molto competitivo. Con la promozione su Amazon di oggi, lo paghi appena 109€. Davvero difficile fare di meglio…

Il monitor Acer EK271Hbif presenta un design sobrio e moderno con cornici sottili, migliorando l’esperienza visiva e rendendolo adatto sia per l’uso domestico che per l’ufficio. È dotato di un supporto inclinabile che consente di regolare l’angolo di visione tra 5° in avanti e 20° indietro, migliorando il comfort durante l’uso prolungato. Il monitor supporta il montaggio VESA 100 x 100 mm: montarlo alla parete o ad un braccio da scrivania è estremamente semplice.

Il monitor utilizza un pannello VA con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e offre una buona riproduzione dei colori con una copertura del 72% dello spazio colore NTSC. La luminosità massima è di 250 cd/m² e il rapporto di contrasto statico è di 3000:1, assicurando immagini nitide e dettagliate con neri profondi e bianchi brillanti E’ anche dotato di tecnologia antiriflesso per ridurre al minimo le distrazioni.

L’Acer EK271Hbif supporta una frequenza di aggiornamento fino a 100Hz e un tempo di risposta di 5 ms, rendendolo adatto per giochi casual e attività quotidiane. La tecnologia AMD FreeSync integrata aiuta a ridurre il tearing dello schermo e il lag, offrendo un’esperienza di gioco più fluida. Nel complesso, si tratta di un ottimo monitor con un rapporto qualità prezzo impressionante: non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando!