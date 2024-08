Monitor curvo Samsung 24" a soli 89,90€: offerta ESCLUSIVA di Amazon

Aggiorna la tua postazione di gioco, studio o lavoro con questo monitor Samsung curvo da 24 pollici che oggi puoi acquistare in offerta a tempo esclusiva su Amazon a soli 89,90 euro invece del prezzo mediano di 110,49. Il prezzo include anche la spedizione Prime per la consegna immediata.

Samsung Monitor S24C366EAU: le caratteristiche

Il monitor in questione è dotato di un pannello curvo (1800R) da 24 pollici con risoluzione Full HD che ti restituisce immagini nitide, dettagliate e avvolgenti. Avrai un contrasto elevato e angoli di visione ampi, adatti ad ogni scopo di utilizzo.

La frequenza di aggiornamento è di 75Hz, mentre la tecnologia FreeSync elimina i problemi di tearing e stuttering. Comfort visivo supportato anche dalle tecnologie Flicker Free e Eye Saver Mode, che riducono lo sfarfallio e la luce blu emessa dal monitor, minimizzando l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato.

Presente anche una Game Mode pensata per il gaming, mentre con Eco Saving Plus puoi ridurre il consumo energetico. La connettività a disposizione di questo monitor include ingressi HDMI, D-SUB e audio, dandoti ampia scelta per i tuoi dispositivi.

Un monitor che mette insieme prestazioni elevate e comfort visivo in un design elegante e curvo: acquistalo adesso a soli 89,90 euro.