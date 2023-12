Monitor ASUS: un AFFARE da non perdere per Natale (-33%)

Immergiti in un’esperienza visiva senza precedenti con l’ASUS VZ279HE, un monitor da 23 pollici che offre non solo prestazioni eccezionali ma anche un design straordinario. Con uno spessore di soli 7 mm nel punto più sottile, il design di questo monitor ti conquisterà con la sua eleganza e modernità. Inoltre oggi, è disponibile su Amazon con un mega sconto del 33%, quindi questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 99,99 euro, anziché 149,00 euro.

Monitor ASUS: alta qualità ad un prezzo incredibile

Il design senza cornice di questo monitor ASUS non solo aggiunge un tocco di raffinatezza ma lo rende perfetto per configurazioni multi-display. In questo modo offre un’esperienza visiva continua e coinvolgente, consentendo una transizione fluida tra le schermate. L’ampio angolo di visione di 178° assicura che ogni dettaglio sia reso con precisione, indipendentemente dalla posizione in cui ti trovi rispetto al monitor.

La tecnologia IPS ad alte prestazioni garantisce un rapporto di contrasto impressionante di 80.000.000:1, offrendo una resa dei colori straordinaria. Questo lo rende ideale per attività che richiedono una riproduzione accurata dei colori, come l’editing di foto e video. La retroilluminazione a LED contribuisce a una qualità dell’immagine nitida e chiara, facendo emergere ogni sfumatura e dettaglio.

Ma l’ASUS VZ279HE non è solo un capolavoro visivo, è anche progettato pensando al comfort degli occhi dell’utente. La tecnologia ASUS Eye Care, con il filtro Ultra-Low Blue Light e la certificazione TÜV Rheinland per l’assenza di sfarfallio, riduce gli effetti dannosi della luce blu. Questo significa che puoi goderti lunghe sessioni di lavoro o di intrattenimento senza affaticare gli occhi.

Non dimenticare che oggi hai l’opportunità di acquistare questo straordinario monitor ASUS su Amazon con un super sconto del 33%. Non perdere questa occasione e fallo subito tuo al prezzo ridicoli di soli 99,99 euro, prima che sia troppo tardi.

