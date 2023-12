Monitor AOC Gaming in offerta su Amazon: prestazioni al top, prezzo stracciato

Il monitor AOC Gaming 27G2SAE da 27 pollici è attualmente in offerta su Amazon a 149,00€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo più basso recente di 179,00€. Se sei alla ricerca di un monitor dalle prestazioni avanzate in grado di affrontare i tuoi giochi preferiti, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta.

Questo monitor gaming offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, garantendo un’esperienza di gioco fluida senza fenomeni di screen tearing o altri fastidiosi problemi. Ad esempio, la tecnologia MPRT, che disabilita e abilita la retroilluminazione durante i cambi di immagine, riduce gli effetti di ghosting e sfocatura, assicurando un’esperienza di gioco chiara e dettagliata.

La presenza della tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor, eliminando sfarfallii e assicurando un’esperienza di gioco fluida. Questa tecnologia offre una frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz, riducendo l’effetto sfocatura per immagini definite e realistiche. Ottima anche la presenza di una modalità Low Input Lag, che ottimizza i tempi di risposta per una maggiore reattività durante il gioco.

Ulteriori funzionalità come OC Shadow Control e AOC Game Color regolano i livelli di grigio per evidenziare dettagli e migliorare la luminosità e l’oscurità dell’immagine senza influire sul resto del display.

Se sei un appassionato di gaming alla ricerca di un monitor dalle prestazioni avanzate e in offerta, il AOC Gaming 27G2SAE potrebbe essere la scelta ideale per te. Approfitta di questa promozione per migliorare la tua esperienza di gioco ad un prezzo iper-competitivo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.