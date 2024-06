Monitor AOC Gaming 24G4X: SUPER sconto del 23%

Per gli appassionati di gaming, il monitor AOC Gaming 24G4X rappresenta un’opportunità imperdibile grazie a uno sconto del 23% su Amazon. Questo monitor da 24 pollici offre prestazioni straordinarie e una serie di caratteristiche che lo rendono ideale per i giocatori più esigenti. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 129,99 euro, anziché 169,00 euro.

Monitor AOC Gaming 24G4X: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il cuore del 24G4X è la sua impressionante frequenza di aggiornamento di 180 Hertz, che, combinata con un tempo di risposta di 1 millisecondo (GtG), garantisce un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Ogni movimento e azione vengono visualizzati senza sbavature, permettendo una risposta immediata e un controllo preciso, essenziali per dominare in giochi veloci e competitivi.

Il monitor dispone di un pannello IPS che assicura colori vividi e angoli di visione stabili, mantenendo la qualità dell’immagine anche quando si osserva il display da angolazioni diverse. Con una luminosità di 300 cd/m² e un contrasto di 1.300:1, le immagini risultano sempre chiare e ben definite, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente.

Un’altra caratteristica significativa di questo monitor OAC è il supporto per diverse preimpostazioni integrate per giochi FPS, racing e RTS, che permettono di ottimizzare rapidamente le impostazioni del monitor per il tipo di gioco preferito. Se le preimpostazioni non soddisfano le tue esigenze, puoi personalizzare e salvare le tue configurazioni ideali per un controllo ancora maggiore.

Per ridurre l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni di gioco, il monitor è dotato delle tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode, che minimizzano il tremolio dello schermo e limitano l’emissione di luce blu dannosa. Inoltre, il display opaco riduce i riflessi, migliorando ulteriormente il comfort visivo.

Il design del AOC Gaming 24G4X è pensato per la praticità, con una cornice sottile, altezza regolabile fino a 130 mm e un supporto rimovibile. Le connessioni includono 2x HDMI 2.0 e 1x DisplayPort 1.2, e il monitor è compatibile con il supporto VESA 100×100 per una facile installazione a parete. Con un altoparlante integrato da 2x 2 Watt e un’uscita cuffie, offre anche opzioni audio pratiche.

Inoltre, viene fornito con una garanzia del produttore di 3 anni e una dotazione completa di cavo di alimentazione, lettore CD e cavi HDMI/DisplayPort/Audio. Approfitta subito di questa offerta su Amazon per ottenere un monitor che eleva il tuo gameplay a un livello superiore, al prezzo speciale di soli 129,99 euro.