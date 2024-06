Monitor AOC Gaming 24G2ZE in sconto TOP (-7%)

Vuoi migliorare di parecchio tuo setup da gaming con un buon monitor? Allora non farti scappare la super promozione attiva sul monitor AOC Gaming 24G2ZE con sconto del 7% che ti permette di acquistarlo a soli 199,00€ invece di 215,08€. Se vuoi, hai anche l’occasione di rateizzare la cifra a tasso zero con Cofidis, direttamente in fase di checkout.

Gioca senza perdere un dettaglio: monitor AOC Gaming 24G2ZE

Il Monitor AOC Gaming 24G2ZE è una scelta straordinaria per i gamer che cercano prestazioni di alto livello e un’esperienza visiva coinvolgente. Questo monitor da 24″ offre una risoluzione Full HD, che garantisce immagini nitide e dettagliate. Uno dei punti di forza principali del 24G2ZE è la sua straordinaria frequenza di aggiornamento di 240Hz,!

Il tempo di risposta di appena 0,5 ms MPRT assicura un gameplay senza lag, mentre la tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando tearing e stuttering per un’esperienza di gioco più fluida e piacevole. Non da meno, la gamma cromatica del 126% sRGB offre una riproduzione dei colori super realistica e profonda!

Il design del monitor invece è studiato proprio per il tuo massimo comfort. La base ergonomica permette di regolare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione, assicurandoti così una posizione di gioco adatta a qualsiasi necessità!

Infine, il monitor è dotato di modalità specifiche per il gaming, come AOC Game Color e AOC Shadow Control, che migliorano il contrasto e la visibilità in situazioni di luce scarsa. Con il Monitor AOC Gaming 24G2ZE, i gamer possono aspettarsi un’esperienza di gioco superiore, che combina prestazioni eccezionali e design ergonomico. Non farti scappare l’occasione di pagarlo a un super prezzo e a rate a tasso zero con Cofidis!