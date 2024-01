Monitor AOC da 34" in offerta su Amazon: c'è anche l'ingresso USB-C

Il monitor AOC “U34V5C” è una soluzione completa per le esigenze di connettività e qualità visiva. Con il suo pannello curvo VA da 34 pollici, risoluzione Ultrawide QHD e rapporto di formato 21:9, offre un’esperienza visiva coinvolgente e spaziosa che migliora la tua produttività e il tuo piacere visivo.

Attualmente è in forte sconto su Amazon, dove può essere tuo a soltanto 304€. La disponibilità è immediata, il che significa che, con Amazon Prime, se lo ordini subito lo riceverai a casa in poco tempo. Inoltre, ti ricordiamo che se lo desideri puoi rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile scegliendo di dividere l’importo in più rate selezionando l’opzione di pagamento tramite Credit Line con Cofidis al momento del checkout.

La connettività USB-C con Power Delivery fino a 65W semplifica le connessioni, consentendo il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione e la ricarica del tuo dispositivo, tutto attraverso un unico cavo. Inoltre, con 4 porte USB, connessioni HDMI e DisplayPort, hai molteplici opzioni per collegare dispositivi esterni e creare una configurazione personalizzata.

Grazie alla tecnologia flicker free e al Low Blue Mode, questo monitor riduce l’affaticamento degli occhi e garantisce un comfort visivo ottimale anche durante le lunghe sessioni di lavoro o gioco. Con il piedistallo regolabile in altezza e la compatibilità con il supporto VESA 100×100, puoi personalizzare la posizione del monitor per adattarla alle tue esigenze ergonomiche.

Il design elegante con cornice sottile e le caratteristiche aggiuntive come l’uscita cuffie e gli altoparlanti da 5 watt integrati completano l’esperienza di visualizzazione premium offerta da questo monitor AOC. Con la sua garanzia di 3 anni, puoi avere la tranquillità che il tuo investimento è protetto nel tempo. Non farti scappare questa offerta di Amazon e acquistalo oggi stesso ad un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.