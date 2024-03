Monitor 4K LG in offerta a 249€ su Amazon: è un BEST BUY (-150€)

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor 4K da abbinare al vostro PC, su Amazon, in occasione delle Offerte di Primavera, c’è un’opportunità davvero ghiotta: il monitor LG 27UP650P è disponibile al prezzo scontato di 249 euro, con un taglio netto (-150 euro) rispetto al listino (399 euro) e con un’ulteriore riduzione rispetto al prezzo più basso precedente (-30 euro). Il monitor è dotato di un pannello 4K da 27 pollici, con certificazione DisplayHDR 400. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che con 100 euro in più potete puntare sul modello da 32 pollici.

Monitor 4K di LG: minimo storico su Amazon

Il monitor proposto in offerta da Amazon è uno dei pezzi pregiati della gamma LG. Si tratta di un modello eccellente per rapporto qualità/prezzo. Questo monitor è dotato di un pannello IPS da 27 pollici, con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Da notare anche una dotazione di porte completa, con HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4. Il pannello è dotato di refresh rate massimo di 60 Hz, con AMD FreeSync, e di un tempo di risposta di 10 W.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor di LG al prezzo scontato di 249 euro, con 150 euro di sconto rispetto al listino e 30 euro di sconto rispetto al minimo precedente. Il monitor è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Aggiungendo 100 euro, invece, è possibile acquistare in sconto il modello da 32 pollici di LG.