Monitor 4K di LG in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor 4K per il proprio PC (anche per il gaming) c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: in questo momento, infatti, il monitor LG 32UN500P è disponibile al prezzo scontato di 299 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Il monitor in questione è dotato di una diagonale di 32 pollici. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Monitor 4K di LG: al minimo storico su Amazon è un best buy

Il monitor LG 32UN500P è dotato di un pannello da 32 pollici di diagonale con risoluzione 4K. Si tratta di un monitor LED VA con certificazione HDR 10. Tra le specifiche troviamo un tempo di risposta di 4 ms oltre che un refresh rate di 60 Hz con AMD FreeSync.

Da segnalare anche la presenza di un sistema audio stereo da 10 W. La dotazione di porte è completa con HDMI 2.0 e Display Port 1.4. C’è anche un’uscita audio per collegare casse e soundbar. Il monitor è dotato del supporto VESA per un collegamento più semplice.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor LG 32UN500P al prezzo scontato di 299 euro. Si tratta di un monitor di ottima qualità, completo e ricco di funzionalità, ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un monitor 4K con un prezzo accessibile.

La promozione in corso è davvero ottima: in questo momento, infatti, il modello da 32 pollici con risoluzione 4K viene proposto allo stesso prezzo della versione da 27 pollici. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.