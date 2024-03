Monitor 4K di LG in offerta a un SUPER PREZZO su Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo monitor 4K può ridurre la spesa, senza compromessi sulla qualità, grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento dedicata al monitor LG 27up65op. Si tratta di un monitor 4K da 27 pollici che viene ora proposto al prezzo scontato di 249 euro, con 30 euro di sconto rispetto al prezzo precedente e ben 150 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Il monitor è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile premendo sul box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo. Con 100 euro in più c’è in offerta la versione da 32 pollici.

Monitor 4K di LG: ottimo prezzo su Amazon

Il monitor LG è dotato di un pannello IPS da 27 pollici, con risoluzione 4K e certificazione HDR 400. Si tratta di un modello completo e con un rapporto qualità/prezzo elevato. Da notare un tempo di risposta di 5 ms e un refresh rate massimo di 60 Hz, con AMD FreeSync. Il monitor ha porte HDMI 2.0 e Display Port 1.4 oltre a un’uscita video.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il monitor 4K di LG al prezzo scontato di 249 euro. Si tratta di un’offerta ottima: a questo prezzo, infatti, il monitor ha tutto quello che serve per poter garantire una qualità delle immagini davvero elevata a fronte di un costo contenuto. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.Con 100 euro in piùè possibile acquistare la versione da 32 pollici.