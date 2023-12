Monitor 4K di LG in offerta a meno di 200€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Acquistare un monitor 4K non è mai stato così conveniente: con la nuova offerta Amazon disponibile oggi, infatti, è possibile acquistare il monitor LG 27UL500P al prezzo scontato di 199 euro che rappresenta anche il minimo storico per questo modello. Si tratta di un monitor 4K da 27 pollici di diagonale, ora disponibile a un prezzo mai visto prima. Per accedere subito all’offerta, destinata a terminare a breve, è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Monitor 4K di LG in offerta su Amazon: è imperdibile

Il monitor LG 27UL500P è uno dei migliori monitor sul mercato grazie a un pannello da 27 pollici con risoluzione 4K. Da segnalare anche la certificazione HDR 10. Questo monitor, dotato di FreeSync, ha un refresh rate di 60 Hz e un tempo di risposta di 5 ms.

Da notare anche una dotazione di porte completa, con HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e uscita audio. C’è il supporto al montaggio VESA. Il monitor, quindi, è dotato di un comparto tecnico completo e versatile, senza punti deboli, ed è disponibile in questo momento con un rapporto qualità/prezzo al top.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il monitor 4K di LG al prezzo scontato di 199 euro. Questo monitor è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico diventando un best buy assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un monitor di alta qualità a un prezzo contenuto. Il moniutor di LG proposto in offerta oggi è venduto e spedito da Amazon. L’offerta è accessibile qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.