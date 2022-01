MIUI 13: scopriamo la nuova funzione antifrode

Tra le varie novità svelate da Xiaomi durante la presentazione della MIUI 13 è stata fatta menzione anche della nuova funzione di sicurezza antifrode, un sistema automatizzato e integrato a livello del sistema operativo in grado di tutelare la sicurezza degli utenti che potrebbero rimanere vittime di pericolose frodi online. Il colosso cinese, infatti, ha lavorato a quattro mani con l'agenzia governativa che si occupa dell'antifrode per introdurre una funzione in grado di riconoscere i tentativi di frode pescando le informazioni da un database governativo.

Ecco il sistema di sicurezza antifrode della MIUI 13

Infatti, facendo rifermento alle informazioni immagazzinate all'interno del sopracitato database, la MIUI 13 è in grado di avvisare gli utenti in tempo reale nel caso in cui si entri in contatto con un malintenzionato già noto alle autorità. Ad esempio, nel caso in cui un utente riceva una chiamata da uno sconosciuto le cui credenziali sono già state immagazzinate all'interno del database, la MIUI 13 mostra immediatamente un messaggio di avviso che consiglia di interrompere immediatamente la conversazione. Nel caso degli SMS, invece, il nuovo sistema antifrode può smascherare finti messaggi contenenti codici OTP fasulli pensati per accedere alla credenziali personali dei conti bancari.

Ad oggi la serie Xiaomi 12 è la prima a montare la MIUI 13 out-of-the-box, ma nel corso dei prossimi mesi troverà posto in un gran numero di device.