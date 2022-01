Nel giorno in cui Xiaomi sta per presentare la versione globale della MIUI 13, scopriamo che l'ultima beta della MIUI 13 pubblicata in Cina dispone finalmente del tanto atteso supporto al Material You di Android 12. Infatti, come si può notare dalle immagini presenti nell'articolo, il distintivo design della UI è finalmente disponibile anche per la personalizzazione Android di Xiaomi.

La MIUI 13 abbraccia il Material You a piene mani…più o meno

Il Material You, uno dei più radicali e apprezzati rinnovamenti della UI a cui ha lavorato Google in questi ultimi anni, si occupa di modificare automaticamente il colore degli elementi mostrati a schermo (UI, interfacce, icone e molto altro) in base al colore primario del wallpaper. L'implementazione di Xiaomi, per quanto parziale, abilita la modifica del colore principale di tutte le applicazioni Google installate sul proprio device.

Purtroppo, come apprendiamo dalle informazioni pubblicate in rete, Xiaomi ha deciso di non variare il design e l'accento del colore degli elementi relativi al pannello delle notifiche e del centro di controllo; lo stesso vale anche per tutte le applicazioni proprietarie che mantengono grossomodo lo stesso design già disponibile con la MIUI 12.5 Enhanced Edition. Non tutto è perduto: Xiaomi, assieme a altri brand cinesi, fa parte del pool di OEM che possono integrare il Material You senza alcun tipo di limitazioni.