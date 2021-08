MIUI 12.5 Enhanced Edition è ora disponibile per il primo lotto di dispositivi idonei. All'inizio di questa settimana, Xiaomi ha presentato la nuova skin della UI proprietaria durante l'evento di lancio del Mi Mix 4.

Xiaomi presenta la MIUI 12.5 Enhanced Edition

Il primo lotto di dispositivi idonei avrebbe dovuto iniziare a ricevere l'aggiornamento dal 13 agosto. Come promesso, la compagnia ha iniziato a lanciare l'ultima iterazione della MIUI per alcuni smartphone selezionati.

MIUI 12.5 Enhanced Edition è tutto basato sulle ottimizzazioni. Quindi, non introduce alcuna funzionalità. Tuttavia, vale la pena notare che l'OEM cinese sta testando i widget simili a iOS.

Secondo l'annuncio ufficiale, un totale di 12 smartphone premium a marchio Mi e Redmi fanno parte del primo blocco di prodotti idonei per il nuovo software. Di questi, al momento della stesura di questo articolo, l'aggiornamento è disponibile per i seguenti terminali: Mi Mix 4, Mi 10 Pro, Mi 10S, Redmi K40, K30 Pro e K30S Ultra.

Non sorprende vedere che l'aggiornamento sia attivo solo per la variante cinese di questi device. Poiché l'azienda deve ancora annunciare la MIUI 12.5 Enhanced Edition per i mercati globali, le versioni internazionali di questi prodotti dovrebbero ricevere l'aggiornamento solo in seconda battuta.

Detto questo, la società ha anche iniziato a testare le build basate su Android 12 per alcuni dei suoi telefoni. Inoltre, la società ha confermato il rilascio della MIUI 13 entro la fine dell'anno corrente.

Il Mi Mix 4 è un flagship senza compromessi con selfiecam under display, processore Snapdragon 888+, RAM di tipo LPDDR5X, pannello FullHD+. Anche il comparto fotografico è di prim'ordine. Non sappiamo quando e se arriverà anche da noi e il prezzo di vendita per il mercato europeo.

