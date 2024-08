MINIMO STORICO per l'aspirapolvere che lava anche i pavimenti con una passata!

Perché complicarsi la vita con tanti elettrodomestici per la pulizia quando ne basta uno? Dreame H13 Pro è l’aspirapolvere che lava anche i pavimenti pensato proprio per svolgere tutte le funzioni di pulizia, dalla rimozione della sporcizia allo smacchiamento dei pavimenti. E in questo momento è proposto da Amazon al prezzo più basso di sempre: 439,00€!

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere lavapavimenti

Parlando della sua funzione più tradizionale, questo aspirapolvere gode di una potenza di aspirazione di 18.000 Pa che permette di rimuovere anche lo sporco più ostinato, sia esso secco o umido. La spazzola, che ruota a 520 giri al minuto, garantisce una pulizia rapida ed efficace, riducendo al minimo gli aloni e lasciando le superfici brillanti.

E la sua tecnologia di pulizia a caldo, permette alla spazzola di pulirsi e sterilizzarsi automaticamente con acqua calda a 60°C, eliminando efficacemente batteri, germi e residui di sporco.

Passando, ora, al comfort durante l’utilizzo, la funzione Edge-to-Edge permette addirittura di pulire a fondo lungo i battiscopa e negli angoli più difficili, garantendo di avere una pulizia completa in ogni punto della casa, senza dover fare sforzi aggiuntivi o utilizzare strumenti supplementari per raggiungere le aree più nascoste.

Inoltre, il sistema di alimentazione GlideWheel rende questo elettrodomestico estremamente facile da spostare su qualsiasi tipo di pavimento, che si tratti di parquet, piastrelle o moquette. In altre parole, potrai utilizzarlo comodamente anche per lunghi periodi, senza affaticarti.

Rendi le tue pulizie domestiche un piacere con Dreame H13 Pro, prendendolo ora che costa solo 439,00€ al posto dei classici 599,00€!