MINIMO STORICO per Dead Island 2 (PS4) su Amazon: solo 13€!

Sei pronto a vivere un’apocalisse zombie su un’isola tropicale? Dead Island 2 per PS4 in versione “Pulp Edition” è proposto al prezzo più basso di sempre su Amazon: solamente 13,53€!

Tutte le caratteristiche Dead Island 2 per PS4

In una Los Angeles devastata da orde di zombie feroci e letali, tu sarai uno dei pochi fortunati a possedere un’immunità naturale al virus che ha trasformato la popolazione in non morti. Los Angeles, con i suoi iconici quartieri come Beverly Hills e Venice Beach, sarà il tuo “parco giochi a tema zombie”.

Il sistema di combattimento viscerale è uno degli aspetti che rendono Dead Island 2 un gioco dannatamente divertente. Grazie a un arsenale di armi devastanti che ti permette di affrontare i nemici in modi sempre nuovi e creativi. Dalle mazze da baseball alle motoseghe, ogni strumento di distruzione è pronto a cambiare radicalmente il gameplay.

Potrai scegliere tra ben sei personaggi, ciascuno con le proprie abilità speciali. Inoltre, il sistema di progressione ti offre la libertà di migliorare e adattare il tuo personaggio man mano che avanzi nel gioco, rendendo il viaggio attraverso l’apocalisse ancora più appagante.

La Pulp Edition include il “Banoi Reminiscence Pack“, grazie al quale puoi rivivere momenti iconici della serie, mentre il “Pulp Weapons Pack” ti offre una vasta gamma di nuove armi con cui massacrare gli zombie in grande stile. Questi contenuti aggiuntivi rendono il gioco ancora più completo e vario, offrendoti nuove sfide e possibilità di divertimento.

Non perdere l’opportunità di giocare a titolo del calibro di Dead Island 2 per appena 13,53€, sulla tua PlayStation 4!