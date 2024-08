Mini ventilatore portatile con display LED e laccetto ora tuo a SOLI 18€

Il caldo è arrivato a dei picchi veramente assurdi e quando non si è sotto il condizionatore si rischia un collasso. Oggi puoi correre ai ripari senza spendere tanti soldi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo mini ventilatore portatile a soli 18 euro circa, invece che 24,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 28% che quindi adesso ti permette di risparmiare un bel po’. Si tratta di un’offerta a tempo quindi devi fare veramente in fretta. Anche perché questo è un dispositivo davvero molto versatile e utilissimo.

Mini ventilatore portatile a prezzo Hot

Con questo mini ventilatore portatile potrai avere in ogni momento un po’ di fresco per quelle giornate caldissime che ormai sono all’ordine del giorno. Grazie al suo pratico laccetto lo potrai mettere al collo e portartelo dietro ovunque tu vada. Lo puoi anche piegare e appoggiare sulla scrivania, perfetto dunque quando lavori al computer.

Ha una potenza notevole con un design a 12 pale e un motore brushless eccellente. Puoi gestire la velocità su 5 regolazioni in base alle tue esigenze. Gode di un pratico display posto al centro che ti permette di vedere la batteria residua. Proprio parlando di quest’ultima, grazie una super batteria da 3600 mAh è in grado di durare fino a 13 ore consecutive.

Questo è davvero un treno che sta passando veloce per salirci dovrai esserlo anche tu. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mini ventilatore portatile a soli 18 euro circa, invece che 24,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.