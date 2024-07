Mini stampante Fujifilm Instax Wide: imperdibile sconto del 36%

La Istax Link Wide della Fujifilm è una delle migliori soluzioni nell’affollato mondo delle stampanti fotografiche portatili. La filosofia è semplice e il funzionamento anche di più: si scattano le foto sullo smartphone, come fai già, e poi basta collegarlo alla mini stampante per trasformarle in ricordi da conservare su una cornice, sul frigorifero, oppure su un album.

Attualmente disponibile a 102,30€, con un risparmio del 36% rispetto al prezzo consigliato di 159,99€, questa stampante fotografica portatile è perfetta per chi desidera trasformare le proprie foto digitali in stampe di ottima qualità, con una facilità disarmante.

La Instax Link WIDE è progettata per stampare foto in formato wide (62 mm x 99 mm), offrendo stampe più grandi rispetto ai formati tradizionali e a quelle offerte dalla maggior parte delle altre soluzioni sul mercato. La stampante utilizza la tecnologia Bluetooth per connettersi al tuo smartphone, permettendoti di stampare direttamente dalla galleria del tuo telefono o dalle app social come Instagram e Facebook.

La Instax Link WIDE offre una serie di funzioni creative attraverso l’app dedicata. Puoi aggiungere testi, filtri, cornici e altre decorazioni alle tue foto prima di stamparle. L’applicazione è intuitiva e facile da usare, rendendo l’esperienza di stampa divertente e personalizzabile. Inoltre, la stampante supporta la modalità di stampa in tempo reale, permettendoti di vedere un’anteprima della foto prima di stamparla. Nel complesso, si tratta di un prodotto estremamente utile e divertente.

La Fujifilm Instax Link Wide è in offerta su Amazon con un robusto sconto del 36%. La disponibilità è immediata: ordinala subito per riceverla a casa non più tardi di domani. Non farti scappare questa occasione: acquistala ora per essere sicuro di averla ad un ottimo prezzo!