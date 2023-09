Mini soundbar per PC e TV con connessione Bluetooth a 56€

Vuoi una mini cassa che puoi collegare al computer o alla TV per un effetto cinema senza spendere tanti soldi? Allora non perdere questa super occasione che ti sto segnalando. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la mini soundbar Phission a soli 56,83 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai presto oggi puoi beneficiare di un ribasso del 15% più un ulteriore sconto del 5% e quindi avrai un risparmio totale di 13 euro. Già il prezzo originale non è altissimo ma perché spendere di più. Dunque affrettati prima che l’offerta scada.

Mini soundbar potente, compatta e versatile

Grazie ai suoi 30 W di potenza in uscita e 2 driver full range con suono HIFI potrai goderti i tuoi film, serie TV, giochi ed eventi sportivi in modo immersivo e coinvolgente. E poi le sue piccole dimensioni ti permettono di metterla ovunque, sotto la TV o il computer, senza occupare molto spazio.

Puoi associarla al tuo dispositivo in modo semplice e veloce grazie alla connessione Bluetooth. Ma è anche dotata di un ingresso USB per inserire una pendrive e ascoltare i brani che hai precedentemente scaricato. Il suono si propaga nella stanza e non distorce nemmeno alzando il volume al massimo. Inoltre in confezione trovi un telecomando per gestirla anche a distanza.

Assolutamente un’offerta da non perdere. Un treno che passa veloce e per salirci lo devi essere anche tu. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua mini soundbar Phission a soli 56,83 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.