Mini proiettore a soli 60€?! Sì, con questa SUPER OFFERTA di Amazon

Porta il grande cinema a casa tua – o ovunque tu vada – con questo straordinario mini-proiettore in offerta su Amazon ad un prezzo sfacciatamente basso. Questo mini proiettore del brand Horlat è in offerta speciale ad appena 60€, grazie al coupon sconto da 20€: per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il Mini proiettore offre una robusta suite di soluzioni per la connettività, grazie alla possibilità di sincronizzare lo schermo via WiFi 5G + 2.4G. Inoltre, il Bluetooth 5.1 bidirezionale non solo permette di collegare facilmente altoparlanti Bluetooth per un suono di qualità ma offre anche la possibilità di utilizzare il proiettore come altoparlante Bluetooth collegandolo al telefono, grazie all’altoparlante HIFI integrato.

Con una risoluzione nativa di 720P e una luminosità impressionante di 9000 lumens, il mini proiettore HORLAT supporta contenuti Full HD 1080P, assicurando immagini nitide e dettagliate con un elevato rapporto di contrasto di 9000:1.

Il design del proiettore con lente a focale corta e la correzione trapezoidale di ±15° sono pensati per facilitare l’installazione e l’utilizzo in qualsiasi ambiente, permettendo di proiettare un’immagine ampia fino a 180 pollici da una distanza ridotta. Questo lo rende ideale non solo per la visione di film ma anche per presentazioni e giochi, offrendo una grande flessibilità d’uso.

In termini di compatibilità, questo device si dimostra estremamente versatile, essendo facilmente collegabile a una vasta gamma di dispositivi multimediali tramite HDMI, USB, AV e porte audio. Questo lo rende compatibile con chiavette TV, PC, U-Disk e sia iOS che telefoni Android, oltre che console da gioco.

Ccon il suo prezzo estremamente competitivo di 60€ e le sue caratteristiche avanzate, questo mini proiettore offre un valore eccezionale per chi cerca un’esperienza di home cinema di alta qualità!