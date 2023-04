Con questo Mini Power Bank in SCONTO carichi 3 dispositivi insieme

Non puoi viaggiare senza una batteria portatile per alimentare i tuoi dispositivi. Sottile, pratico ed efficiente sono le qualità principali da cercare in un power bank, con carica rapida per minimizzare i tempi di attesa. Magari, perché no, se potessi anche ricaricarne più di uno contemporaneamente… Chi ti dice che questo non sia possibile? Affidati al marchio INIU e acquista il Mini Power Bank a soli €23,99 su Amazon, con uno sconto del 29% grazie a Prime.

Questo Mini Power Bank unisce comodità ed efficacia

Con oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo, il marchio INIU è una grande garanzia, e ti permette di avere accessori e dispositivi di buona qualità ad un prezzo più che conveniente. Con questo mini power bank puoi caricare velocemente il tuo smartphone o tablet, anche nello stesso momento, grazie alla capacità 10.ooo mAh e la presenza di ben 3 ingressi: 2 USB-A e uno USB-C bilaterale. La ricarica rapida può alimentare il tuo smartphone fino al 60% in soli 30 minuti, e sarà il power bank stesso a identificare e soddisfare la velocità ideale per tuo dispositivo, grazie al suo chip intelligente. Eviterai surriscaldamento, sovraccarico e altri problemi che potrebbero danneggiare il tuo smartphone o il tuo tablet. Non solo: è progettato anche per cuffie, smartwatch e altri dispositivi ricaricabili.

Con il suo design compatto, questo mini power bank è davvero piccolo e maneggevole, pronto per essere trasportato in viaggio, nella tua borsa o zaino, e persino in tasca. Il comodissimo display a LED ti consente di tenere d’occhio lo stato della sua batteria in tempo reale e in qualsiasi momento.

Corri su Amazon e non perderti questa offerta valida ancora per pochissimo. Da oggi puoi caricare ben 3 dispositivi nello stesso momento e con il minimo ingombro, con questo Mini Power Bani INIU che costa soltanto €23,99 con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.