Mini Pen Drive USB 128GB Samsung a PREZZO PAZZO

Aumenta lo spazio di archiviazione dei tuoi dispositivi dotati di porta USB A con questa soluzione minuscola, facile da portare sempre con te. Stiamo parlando della Mini Pen Drive USB Samsung, tua a soli 24,99 euro, invece di 34,99 euro. Grazie a questa soluzione efficiente ottieni 128GB di storage extra da applicare a qualsiasi device. Le due dimensioni ti permettono anche di connetterla a un laptop e di lasciarla connessa anche in viaggio.

Si tratta di una unità flash di ultima generazione dotata di connettività USB 3.2 Gen 1. Questo assicura la massima velocità e stabilità nel trasferimento dati. Ottieni il massimo dalla tua voglia di archiviazione portatile, scegli un prodotto sicuro e affidabile. Samsung MUF-128AB non sbaglia un colpo. Compatta, si collega al dispositivo realizzando un supporto di archiviazione secondario.

Mini Pen Drive USB Samsung: 128GB sempre con te

La Mini Pen Drive USB Samsung ti segue sempre senza che tu te ne accorga. Le sue dimensioni sono così ridotte che non crea problemi nemmeno lasciandola connessa al tuo notebook. Non ostruisce i movimenti ed è sempre pronta all’uso. Nonostante sia così piccola, la sua tecnologia garantisce estrema rapidità sia in scrittura che in lettura. Per quest’ultima si parla di 400 MB/s.

Compatibile con un mondo di dispositivi, è particolarmente apprezzata anche da chi la usa per ascoltare la propria musica preferita in auto, preservando l’estetica degli interni. Non è invadente nemmeno se la colleghi al tuo televisore o al decoder. Sostanzialmente è versatile e pratica. Perciò non perdere questa occasione d’oro. Acquistala subito a soli 24,99 euro, invece di 34,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.