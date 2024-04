Mini PC per auto a 1,49€ su Amazon: scopri e CANCELLA i codici di errore

Un sistema rapido per capire velocemente cosa significa la spia che si è accesa sul quadro della macchina. Un mini PC per auto praticamente universale (grazie allo standard OBD II), che ti permetterà anche di cancellare gli errori, oltre che di scoprirne il codice così da sapere di cosa si tratta.

Incredibilmente, puoi portare a casa una confezione con ben 2 unità all’interno a 2,99€ da Amazon: 1,49€ per ogni unità! Li abbiamo ordinati anche noi e li abbiamo utilizzati, in abbinata ai nostri smartphone, con diverse applicazioni di diagnostica (anche con Torque!). Completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Le spedizioni sono veloci e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Veramente facilissimi da utilizzare. Basta inserire uno dei dispositivi nella porta OBD II della vettura (la posizione dipende da ogni tipo di vettura) e procedere all’abbinamento allo smartphone tramite Bluetooth. Il codice da utilizzare, se richiesto è “0000” oppure “1234”. A quel punto, basterà scegliere una delle tante applicazioni, moltissime gratuite, che permettono di utilizzare questi gadget. Noi abbiamo usato Torque, ma ce ne sono a decine. Dopo aver configurato il profilo della tua macchina, potrai far partire una scansione: pochi secondi e scoprirai i codici di errore rilevati: a quel punto, basterà cercare lo steso codice su Internet per capire qual è il problema.

Semplice ed efficace, ma non solo! Infatti, i mini PC per auto puoi usarli anche per monitorare le prestazioni della tua vettura, divertendoti a scoprire le tante funzionalità messe a disposizioni dalle varie app. Non perdere tempo e completa rapidamente il tuo ordine su Amazon per accaparrarti la confezione da 2 unità a 2,99€: 1,49€ per ogni pezzo. Lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai essere veloce: solo pochi pezzi a disposizione.