Mini motosega a batteria: taglio legna e potatura super semplice (47€)

Non sei un esperto giardiniere ma devi potare alcuni rami degli alberi del tuo giardino o fare a pezzi più piccoli la legna per il camino? Allora dai un’occhiata a questa promozione spettacolare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questa mini motosega a batteria a soli 47,99 euro, invece che 99,99 euro. Per averla a questo prezzo applica anche il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 40% sul prezzo originale più di un ulteriore sconto del 20% con il coupon per un risparmio totale di ben 52 euro, cioè più della metà. Fai alla svelta perché ovviamente una promozione del genere non può durare a lungo.

Mini motosega a batteria adatta anche per i meno esperti

La cosa interessante di questa mini motosega a batteria e che la può usare anche chi non è un esperto nel settore. Infatti si presenta con un design estremamente leggero, quindi impugnabile anche a una sola mano, ed è molto semplice da usare.

Gode di un motore da 700 W e una batteria da 21 V che garantiscono quindi una velocità di taglio fino a 10m/s e potrai quindi tagliare un tronco con un diametro di circa 15 cm in appena 8 secondi. In confezione troverai ben 2 batterie ricaricabili che ti permetteranno quindi di lavorare a lungo. E all’interno della comoda valigetta ci saranno anche due catene di ricambio, un cacciavite, una brugola, dei guanti, gli occhiali e un contenitore per la lubrificazione della catena.

Insomma tutto ciò che ti occorre e senza spendere tanti soldi. Quindi quello che devi fare adesso è correre su Amazon e acquistare subito la tua mini motosega a batteria a soli 47,99 euro, invece che 99,99 euro. Ricordati che per averla a questo prezzo devi applicare il coupon visibile in pagina. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.