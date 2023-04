Mini microfono a condensatore Amazon Basics: alta qualità a basso prezzo (solo 25€)

Il microfono è compatibile con Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS e Linux. Ideale per progetti personali e professionali, il microfono è utile per registrare voce, podcast, audio per video e molto altro ed è compatibile con Skype, Messages, FaceTime, Twitch e Youtube. Presenta un bit rate da 16 bit, frequenza di campionamento da 48 kHz, risposta in frequenza da 50 HZ a 20 kHz e pressione acustica massima di >100 dB (distorsione armonica totale: 1% 1 kHz). Il tutto si traduce in affidabilità e performance assicurate.

