Mini hub con 4 ingressi a POCHISSIMO, solo 5€ su Amazon

Hai assolutamente bisogno di ampliare gli ingressi USB del tuo computer? Vuoi qualcosa di semplice e pratico in modo da non spendere troppo? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini hub ORICO a soli 5,39 euro, invece che 11,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice promozionale FWOQAWLL al momento del pagamento.

Già il prezzo originale non è altissimo ma con questo ulteriore doppio sconto del 60% è assolutamente da prendere al volo. In questo modo potrai avere molte più porte USB sul tuo computer, che sia fisso o portatile.

Mini hub da avere senza ombra di dubbio

Certamente il prezzo di questo piccolo dispositivo è ciò che più fa luccicare gli occhi. Tuttavia non è solo fumo, questo è un ottimo switch sia in termini di praticità che di qualità. È compatibile praticamente con tutti i dispositivi che possiedono un ingresso USB Type-C e grazie al suo design compatto te lo puoi portare dove vuoi.

Possiede ben 4 porte USB di cui una 3.0 per trasferimenti veloci. Potrai collegarci il mouse, la tastiera, un’hard disk esterno o una pendrive, per dirne alcuni. Essendo plug & play appena lo inserisci nel computer viene subito riconosciuto e lo potrai usare senza necessità di installazioni o software addizionali. È compatibile con Windows, Mac OS e Android.

Fai presto perché un’offerta del genere è destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mini hub ORICO a soli 5,39 euro, invece che 11,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice promozionale FWOQAWLL al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.