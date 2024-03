MINI friggitrice ad aria super POTENTE per affare a soli 39€

Avvera i tuoi sogni e metti in cucina finalmente una friggitrice ad aria per cucinare con zero problemi qualunque piatto tu voglia. Siete pochi in casa o la vuoi per preparare contorni sfiziosi senza sporcare mille piatti e padelle? Allora questo modello di Aigostar fa al caso tuo con i suoi 2L e la potenza eccezionale.

Collegati al volo su Amazon dove la trovi in scontissimo. Alla festa delle Offerte di Primavera di Amazon il ribasso del 20% la fa crollare a soli 39,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mini friggitrice ad aria da mettere subito in cucina

Ha dimensioni compatte, sta bene ovunque e non occupa tanto spazio. Detto questo, la mini friggitrice ad aria di Aigostar non è affatto un giocattolo ma bensì è potente e ti permette di cucinare praticamente la qualunque. Dai primi ai secondi passando dai contorni e persino ai dolci.

Ha un cestino completamente estraibile con una capienza da 2L. Grazie ai materiali antiaderenti puoi evitare di utilizzare qualunque genere di condimento visto che il cibo non si attacca. Non ti preoccupare perché non ci sono componenti tossiche al suo interno. Questa caratteristica torna utile perché una volta che hai finito, metti tutto in lavastoviglie e il gioco è fatto.

Sulla parte superiore c’è un display touch e LED con cui accedere agli 8 programmi già presenti o creare i tuoi personalizzati. Cottura rapida, a basso consumo rispetto a un forno tradizionale e a 360° per un risultato ottimo.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon dove acquisti la tua friggitrice ad aria da 2L di Aigostar a soli 39,99€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.