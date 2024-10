Un buon intrattenimento è l’alleato perfetto per rilassarsi e passare dei momenti di vero riposo o per vivere nuove ed emozionanti avventure. Ecco perché abbiamo deciso di elencare le migliori Serie TV in arrivo a novembre 2024 sulle maggiori piattaforme di streaming live e on demand. Si tratta di un mese davvero ricco di novità e titoli entusiasmanti oltre che attesissimi.

Basti pensare che su Netflix è in arrivo la prima stagione esclusiva sulla storia di Airton Senna, il pilota che ancora oggi è nel cuore di molti appassionati di Formula 1. Un uomo che ha lasciato un solco nella storia dei motori su circuito. Ma questa non è l’unica Serie TV in programma per il prossimo mese e Netflix non è l’unica piattaforma ad avere programmato titoli incredibili.

Infatti, su Paramount+ è in arrivo il seguito di Vita da Carlo. Simpatica e irriverente, questa serie TV segue da vicino l’immagine pubblica di Carlo che nasconde una vita privata estremamente frugale e scandita da un ritmo sempre uguale, quasi come fosse imprigionata in una routine.

Serie TV: le migliori in arrivo a novembre 2024

Vediamo quindi quali sono le migliori Serie TV in arrivo a novembre 2024 sulle maggiori piattaforme di streaming live e on demand del mercato. Ecco il calendario completo:

7 Novembre 2024 Citadel: Honey Bunny – Prime Video

8 Novembre 2024 Il giorno dello sciacallo – NOW

13 Novembre 2024 Bad Sisters – Apple TV+

14 Novembre 2024 Cross – Prime Video

15 Novembre 2024 Silo – Apple TV+

16 Novembre 2024 Vita da Carlo – Paramount+

20 Novembre 2024 Adorazione – Netflix

28 Novembre 2024 Cobra Kai – Netflix

29 Novembre 2024 Senna – Netflix



Goditi un mese di novembre 2024 all’insegna dell’intrattenimento di qualità grazie a tutte queste Serie TV. Si tratta di un vero colpo di fortuna per tutti coloro che hanno un abbonamento attivo a queste piattaforme di streaming live e on demand.