Le migliori offerte Tech di oggi: prezzi da capogiro su Amazon

Offerte Tech di Amazon: 9 prodotti a costo azzerato

Logitech Pebble Keys 2 K380s anche tu a soli 33,99 euro, con lo sconto del 42%. Una tastiera wireless multi dispositivo super compatta con tasti leggermente concavi che potrai collegare a qualsiasi device, sia Windows che MacOS.

OPPO Enco Air3i oggi sono tuoi a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro. Godono i driver dinamici da 13,4 mm, controlli touch e autonomia da 35 ore. Possiedono la tecnologia di cancellazione del rumore con intelligenza artificiale e sono impermeabili con certificazione di grado IPX4.

Samsung Galaxy Fit3 è una smart band con un fantastico display AMOLED da 1,6 pollici e un’autonomia fino a 13 giorni. Possiede oltre 100 modalità di allenamento e sensori precisi per la misurazione del sonno, del battito cardiaco e con la resistenza all’acqua IP68. Oggi tuo con appena 37,70 euro.

Il potente caricatore da 100 W UGREEN Nexode lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 39,19 euro, grazie allo sconto del 30%. Gode di 4 porte USB per ricaricare simultaneamente fino a 4 dispositivi. Possiede una velocità eccezionale e grazie alla sua straordinaria potenza puoi ricaricare anche i portatili.

Questo Smart Ring Android oggi tuo a soli 39 euro circa. Un dispositivo incredibile che potrai mettere al dito e che ti permette di contare i passi, monitorare il battito del cuore, l’ossigenazione del sangue, il sonno e tantissimo altro.

Con le mitiche cuffie da gaming wireless Logitech G G435 LIGHTSPEED puoi giocare due titoli preferiti al meglio. Hanno un design estremamente confortevole, una batteria che dura fino a 18 ore e sono compatibili con PC, smartphone e consolle di gioco. Oggi tue a soli 47 euro, invece che 87,99 euro.

Questo tablet Android da 11 pollici con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB oggi te lo puoi accaparrare con appena 78,37 euro. Monta un processore Octa-core, una fotocamera principale da 8 MP, doppi altoparlanti, Bluetooth 5.3 e batteria da 6800 mAh.

Logitech MX Master 3S è un mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento velocissimo su qualsiasi superficie e 8K DPI. Possiede tasti precisi e silenziosi, un design ergonomico e la possibilità di modificare i tasti grazie al software dedicato. Adesso lo puoi avere a soli 79,99 euro, con lo sconto del 41%.

Il monitor da gaming AOC da 24 pollici è in offerta con uno sconto del 33% e dunque lo puoi avere a soli 99,99 euro. Possiede un refresh rate da 180 Hz, un tempo di risposta di solo 1 ms e una sincronizzazione adattiva. Gode di una porta HDMI e una DisplayPort per collegare tutto ciò che desideri.

