Le migliori macchine per caffè espresso in una lista a prezzi assurdi

Se stai cercando una macchina per espresso sono certo che sarai felice di sapere che abbiamo creato una lista ad hoc proprio per te. Su Amazon ci sono tantissimi sconti e abbiamo selezionato attentamente le 8 migliori macchine per caffè espresso. Come potrai notare sono di vario tipo e con vari costi, in modo che potrai avere un’ampia scelta.

Macchine per caffè espresso: ecco le migliori 8

Non può mancare ovviamente la mitica Bialetti Gioia che funziona con le capsule e ha un design estremamente compatto ed è semplicissimo da utilizzare. Adesso la puoi avere a soli 66,89 euro.

Molto simile alla precedente e con un serbatoio d’acqua di 0,7 litri puoi acquistare Nespresso Inissia a soli 79,99 euro, con lo sconto del 19%. Con il sistema a capsule risulta anche questa semplicissima da utilizzare.

Se vuoi anche la possibilità di farti il cappuccio con l’erogatore del vapore allora devi assolutamente avere questa firmata Cecotec a soli 79,90 euro, una delle più economiche.

Questa firmata De’Longhi è tua a soli 85,99 euro, invece che 136,90 euro. Avrai la possibilità di erogare due tazze contemporaneamente e funziona con il caffè in polvere e anche quello in cialde ESE.

Ottima anche la Gaggia con sistema per macinato e cialde e un pratico poggia tazzine sulla parte alta per tenerle calde prima di fare il caffè. Anche in questo caso troviamo il pannarello per montare il latte e scaldare le bevande. Design super compatto ed elegante. Solo 120,99 euro su Amazon.

Se ti piace lo stile retrò allora non puoi farti scappare la splendida De’Longhi Icona Vintage a soli 128,99 euro, con lo sconto del 46%. Oltre un bellissimo design avrai la possibilità di usare sia il caffè macinato che quello in cialde ESEe gode della lancia per l’erogazione del vapore.

Ti segnaliamo anche la splendida De’Longhi Dedica che, rispetto a quella sopra, è molto più compatta ma ha praticamente le stesse caratteristiche. Molto belle esteticamente e con pompa della pressione da 15 bar. Oggi è tua a soli 148,99 euro, anziché 203,99 euro.

Molto simile e straordinariamente compatte e versatile la splendida Electrolux Explore 6 con tecnologia ThermoBlock e filtro 2 in 1 incluso per il caffè in polvere e in cialde ESE. Pannarello per montare il latte e pannello touch. La puoi mettere nel tuo carrello a soli 165,63 euro.

Concludiamo in bellezza con l’inimitabile De’Longhi Magnifica, oggi a soli 330 euro, con lo sconto del 34%. Questa ovviamente è una macchina per caffè top di gamma con funzioni per due tazzine e macina caffè integrato per un aroma spettacolare. Se hai qualche soldo in più non puoi perderla.

Come hai potuto notare ci sono tantissime occasioni disponibili ma questi prezzi non rimarranno così a lungo. Quindi fai presto e avvaliti di questi sconti di Amazon per avere una delle migliori macchine per caffè espresso. Tra l’altro ricorda che se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza pagare la spedizione. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.