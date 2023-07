Migliori incisori Laser in offerta: caratteristiche e prezzi

Nell’era della tecnologia digitale, gli incisori laser hanno rivoluzionato il mondo dell’artigianato e della produzione. Questi dispositivi di alta tecnologia utilizzano un fascio di luce laser concentrato per incidere o tagliare materiali con precisione millimetrica. Ma come funziona esattamente l’incisione laser?

L’incisione laser è un processo che utilizza un fascio di luce laser per alterare la superficie di un oggetto. Questo processo, grazie anche a due motori passo-passo dedicati ai movimenti sugli assi x e Y, può essere utilizzato per creare disegni, modelli o testi su una varietà di materiali, tra cui legno, plastica, metallo e vetro. Ecco come funziona:

Creazione del disegno: il primo passo nel processo di incisione laser è la creazione del disegno che si desidera incidere. Questo disegno viene creato utilizzando un software di grafica vettoriale, che permette di creare disegni dettagliati e precisi. Configurazione dell’incisore laser: una volta creato il disegno, è necessario configurare l’incisore laser. Questo include l’impostazione della potenza del laser, della velocità di incisione e del punto focale del fascio laser. Questi parametri variano a seconda del tipo di materiale che si sta incidendo e della profondità dell’incisione desiderata. Incisione del disegno: una volta configurato l’incisore laser, il disegno può essere inciso. Il fascio laser viene diretto sulla superficie del materiale, dove riscalda e vaporizza il materiale, creando un’incisione. il fascio laser è estremamente preciso, permettendo di creare incisioni dettagliate e complesse. Pulizia e finitura: dopo l’incisione, il materiale può essere pulito per rimuovere eventuali residui lasciati dal processo di incisione. A seconda del materiale e del disegno, può anche essere necessario un ulteriore lavoro di finitura per perfezionare l’aspetto dell’incisione.

L’incisione laser è un processo versatile e preciso che può essere utilizzato per creare una vasta gamma di disegni e modelli. Con la giusta attrezzatura e formazione, è possibile creare incisioni dettagliate e personalizzate su una varietà di materiali.

Gli incisori laser sono estremamente precisi, in grado di creare dettagli fini che sarebbero difficili da ottenere con altri metodi di incisione. Inoltre, poiché il fascio di luce non entra in contatto fisico con la superficie dell’oggetto, non c’è rischio di danneggiare il materiale.

I migliori incisori laser

In questo articolo, esamineremo quattro incisori laser di alta qualità, vediamo quali sono le loro caratteristiche.

Ortur Laser Master 3

L’Ortur Laser Master 3 è un incisore laser di alta qualità che offre un’ampia area di lavoro di 410x400mm. Questo dispositivo è dotato di un modulo laser da 20W che può tagliare legno, carta, plastica, pelle e altri materiali. La velocità di incisione può raggiungere i 3000mm/min, rendendo l’Ortur Laser Master 3 un’opzione veloce ed efficiente per i tuoi progetti di incisione. Inoltre, questo incisore laser è dotato di funzioni di sicurezza come la protezione da sovraccarico e la funzione di arresto in caso di movimento.

Il prezzo è di $549 ma grazie al codice GB20OFF (valido per molto tempo) verrà applicato uno sconto di $20. La spedizione è gratuita da magazzino locale, rimborsabile entro 7 giorni, il cambio entro 30 giorni.

Sculpfun S30 Pro Max

Lo Sculpfun S30 Pro Max è un incisore laser versatile con un’area di lavoro di 460x810mm. Questo dispositivo offre una potenza di uscita del laser di 7.5W, che può tagliare materiali come legno, carta, plastica, pelle e tessuti. Lo Sculpfun S30 Pro Max è dotato di un modulo laser di alta qualità che garantisce un’incisione precisa e dettagliata. Inoltre, questo incisore laser è facile da usare grazie al suo software user-friendly e alla sua compatibilità con vari formati di file.

Il costo è di $699 ma in fase di acquisto applicando il codice GB20OFF avrai uno sconto di $20 valido per molto tempo. La spedizione è gratuita da magazzino locale, rimborsabile entro 7 giorni, il cambio entro 30 giorni.

Twotrees TS2-10W

Il Twotrees TS2-10W è un incisore laser potente e conveniente con un’area di lavoro di 450x450mm. Questo dispositivo è dotato di un modulo laser da 10W che può tagliare materiali come legno, plastica, carta, pelle, bambù, acciaio inossidabile, acrilico e vetro. Il Twotrees TS2-10W offre una velocità di incisione di 3000mm/min e dispone di funzioni di sicurezza come la protezione da inclinazione e il rilevamento del tempo di esposizione.

Questo incisore laser viene venduto a $399 ma in fase di acquisto applicando il codice GB20OFF si otterrà uno sconto di $20 valido per molto tempo. La spedizione è gratuita da magazzino locale, rimborsabile entro 7 giorni, il cambio entro 30 giorni.

Longer Laser B1 20W

Il Longer Laser B1 20W è un incisore laser di alta gamma con un’area di lavoro di 450x440mm. Questo dispositivo offre una potenza di uscita del laser di 20W, che può tagliare materiali come legno, acrilico, carta e acciaio inossidabile. Il Longer Laser B1 20W offre una velocità di incisione di 30000mm/min, rendendolo uno dei dispositivi di incisione laser più veloci sul mercato. Inoltre, questo incisore laser è dotato di otto funzioni di protezione della sicurezza, tra cui la protezione da caduta, la protezione da fiamma, la disconnessione dei dati e il blocco del laser.

Il costo è di $ 799 ma inserendo il codice GB20OFF verrà applicato uno sconto di 20$ valido per molto tempo. La spedizione è gratuita da magazzino locale, rimborsabile entro 7 giorni, il cambio entro 30 giorni.

In conclusione, gli incisori laser sono strumenti potenti e versatili che possono portare la tua arte e i tuoi progetti di produzione a un nuovo livello. Sia che tu sia un hobbista o un professionista, c’è un incisore laser che si adatta alle tue esigenze.